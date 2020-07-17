شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستون فيلا: تريزيجيه سيصبح مثل محمد صلاح بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى دين سميث، المدير الفنى لنادى أستون فيلا، بالنجم المصرى ولاعب فريقه محمود حسن «تريزيجيه»، وقال: إن اللاعب المصرى أصبح له خبرة كبيرة فى اللعب بالدورى الإنجليزى ستجعله خلال الفترة المقبلة نجما كبيرا مثل مواطنه محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى.

وكانت مواقع الصحف الإنجليزية خرجت بعناوين موحدة، تشير إلى أن هدفى النجم المصرى تريزيجيه فى كريستال بالاس أحيا آمال فريقه فى البقاء بمسابقة الدورى الإنجليزى الموسم المقبل وهروبه من مذبحة الهبوط التى بدأها نوريتش سيتى وودع «البريميرليج».

وحقق هدفى «تريزيجيه» فى شباك كريستال بالاس الفوز الأول لفريقه منذ شهر يناير الماضى، بعدما فاز أستون فيلا على واتفورد بهدفين لهدف فى يوم 21 يناير، خلال الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة الدورى الإنجليزى.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن هدفى النجم المصرى تريزيجيه فى شباك كريستال بالاس يعدان بمثابة شريان الحياة لفريقه، خاصة أنه أحيا آمال أستون فيلا من جديد للبقاء بالدورى الإنجليزى.