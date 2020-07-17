شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يطالب الأهلى بسرعة تسويق «جيرالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، من إدارة النادى سرعة تسويق الأنجولى جيرالدو من أجل الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلًا منه خلال الميركاتو الصيفى الحالى فى ظل عدم قناعة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة فايلر بقدرات جيرالدو ومطالبته بالاستغناء عن اللاعب الأنجولى.

وتدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الاجتماع مع اللاعب لإقناعه بالموافقة على العروض التى وصلته مؤخرا، خاصة أن فرص مشاركته فى المباريات ستكون صعبة، وتأمل اللجنة فى حل أزمة جيرالدو بعدما وضع النادى فى مأزق بعد رفضه العديد من العروض التى وصلته مؤخرا ما صعب من مساعى النادى فى التعاقد مع لاعب أجنبى جديد. فيما كشف مصدر داخل النادى أن نادى هيدرسفيلد الإنجليزى سيرد على العرض المالى الأخير الذى قدمه الأهلى للتعاقد نهائيا مع رمضان صبحى نهاية يوليو الجارى، وذلك بعد دراسة العروض التى وصلت النادى مؤخرا.

وأضاف المصدر أن الأهلى رفض زيادة المبلغ الذى حدده بدفع 3 ملايين ونصف المليون يورو لضم اللاعب، خاصة أن خزينة النادى لن تتحمل دفع أموال أخرى فى ظل الأزمة المالية التى عانى منها الأهلى بسبب توقف النشاط مؤخرا نتيجة فيروس كورونا، فيما بدأت لجنة التعاقدات فى التفاوض مع وادى دجلة لاستعادة أحمد رمضان بيكهام، فى الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه مع دجلة مؤخرا فضلا عن مساهمته فى فوز المنتخب الأوليمبى بالبطولة الإفريقية تحت 23 سنة.

من ناحية أخرى، وافق رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على رحيل أحمد الشيخ، على سبيل الإعارة من أجل الاستفادة من رحيل اللاعب ماديا أو وضعه كصفقة تبادلية فى إحدى الصفقات المحلية التى دخلها النادى مؤخرا، وترددت أنباء عن رغبة المقاصة والمقاولون العرب فى التعاقد مع الشيخ لكن إدارة الأهلى جمدت الرد لحين معرفة الراى النهائى للمدير الفنى.

على الجانب الآخر، يعقد رينيه فايلر، جلسة مع الجهاز المعاون عقب مران اليوم السبت لتحديد مواعيد المباريات الودية المقرر أن يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا لعودة بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل واستكمال منافسات دورى أبطال إفريقيا بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال منتصف سبتمبر المقبل، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مفاوضات مع عدة أندية بالدورى الممتاز من أجل خوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على طلب فايلر الذى يرغب فى تكثيف الوديات للاطمئنان على المستوى الفنى للاعبين بعد العودة لخوض التدريبات.

Advertisements