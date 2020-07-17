شكرا لقرائتكم خبر عن كيكى يتمسك بمنصبه داخل برشلونة: أحتاج لفرصة كاملة لإعداد فريق مميز الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة، بمكانه داخل الفريق الكتالونى، الموسم المقبل، خاصة فى ظل النتائج السلبية التى حققها ببداية فترته داخل ملعب «الكامب نو»، عقب توليه المهمة الفنية خلفًا للمدرب السابق فالفيردى.

وقال كيكى: «حتى الآن لم أحصل على فرصتى كاملة داخل الفريق الكتالونى، أنا أطالب بفرصة حقيقية وكاملة الموسم المقبل، حتى أتمكن من إبرام صفقات مميزة تستطيع العودة بالفريق لمنصات التتويج مثلما كان يحدث من قبل».

وأضاف: «لم أتفهم هجوم الجماهير علىّ خلال الفترة الحالية، خسرنا بطولة الدورى لأن الفريق كان متعثرًا فى البدايات وليس فقط خلال ولايتى، فأنا تحملت الكثير من الضغوط كى أصل بالفريق لأبعد نقطة ولكن هذا لم يحدث الموسم الجارى وأنا أعد بحدوثه الموسم المقبل».

تأسس نادى برشلونة لكرة القدم فى نوفمبر من عام 1899 على يد مجموعة من اللاعبين من أربع جنسيات سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية، بقيادة الإسبانى ذى الأصول السويسرية، خوان غامبر، وقد أصبح النادى رمزًا للثقافة الكتالونية والقومية الكتالانية، ولهذا شعاره «Més que un club» (بالعربية: أكثر من مجرد ناد). النشيد الرسمى لبرشلونة هو «لا أحد قادر على قهرنا» الذى كتب كلماته جاومى بيكاس وجوسيب ماريا اسبيناس ولحنه مانويل فالس.

على عكس العديد من أندية كرة القدم الأخرى، فإن الأنصار يمتلكون ويديرون برشلونة. وهو من أغنى أندية كرة القدم من حيث الإيرادات، إذ بلغت مجموع إيراداته لموسم 2014-15 مبلغ 560.8 مليون يورو. يحمل النادى منافسة طويلة الأمد مع ريـال مدريد، وتسمى مبارياتهما بالمباريات التقليدية، أو «الكلاسيكو». برشلونة أحد أكثر الأندية نجاحًا فى تاريخ كرة القدم الإسبانية من حيث عدد البطولات المحلية، فقد فاز بستة وعشرين لقب دورى، وبرقم قياسى فى كأس إسبانيا، ثلاثين لقبًا، وثلاثة عشر لقبًا فى كأس السوبر الإسبانى، واثنين فى كأس الدورى. وهو أيضًا من أنجح الأندية فى تاريخ كرة القدم الأوروبية على صعيد البطولات الأوروبية، إذ حقق 17 لقبا قاريا أوروبيا بفوزه ببطولة دورى أبطال أوروبا خمس مرات، و4 مرات بكأس الاتحاد الأوروبى للأندية أبطال الكؤوس، و5 مرات بكأس السوبر الأوروبى، إضافة لحصوله على بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

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