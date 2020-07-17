شكرا لقرائتكم خبر عن «كامب نو» يهتز تحت أقدام «ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا حديث يعلو فوق خسارة برشلونة لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم لصالح الغريم التقليدى ريال مدريد، حيث أصبحت أيام كيكى سيتين المدير الفنى للفريق، داخل النادى الكتالونى تقترب من النهاية، فضلًا عن التصريحات التى أدلى بها ليونيل ميسى الواضحة عقب مباراة أوساسونا، والتى تؤكد أن اختياره كان خطأً من البداية.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إنه من المفترض أن يقود سيتين برشلونة خلال مباريات دورى أبطال أوروبا، حيث يستعد النادى الكتالونى لاستقبال نابولى فى إياب ثمن نهائى البطولة الشهر المقبل، إلا أن انفجار ميسى عقب الهزيمة أمام أوساسونا يؤكد أنه لا توجد هناك ثقة بين اللاعبين فى سيتين، وانهيار تام فى العلاقة بين نجوم الفريق والمدير الفنى الذى تولى مسؤولية الفريق خلفًا لإرنستو فالفيردى تحت شعار إعادة الفريق لهويته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وضحت بصورة قوية الفجوة فى العلاقة بين سيتين وميسى عندما أكد المدرب خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى أن إحدى مشاكل برشلونة هى تراجع أداء اللاعب الأرجنتينى فى بعض المباريات.

من جانبه، عبر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة، عن حزنه الشديد بعد خسارة الفريق الكتالونى للقب الدورى الإسبانى، قائلًا: «مباراة أوساسونا تلخص حال الفريق طوال الموسم، ظهرنا كفريق ضعيف.. الفرق أصبحت تفوز علينا.. فقط لأنهم يملكون طاقة أكثر منا، علينا انتقاد أنفسنا، نحن برشلونة ونحن مطالبون بالفوز بكل مباراة مهما كانت الظروف. لم نتوقع أن ننهى الموسم بهذه الطريقة». وأضاف ميسى: «منذ شهر يناير وكل شىء يحصل بالنادى غريب وسيئ.. جماهيرنا بدأت تفقد صبرها لأننا لم نمنحها ما تستحق، وهذا من حقهم.. مدريد فازوا بجميع مبارياتهم بعد الحجر، لقد استحقوا ذلك. لكى نقوم بالمنافسة فى دورى الأبطال علينا أن نغير العديد من الأمور، إذا لم نتغير فسوف نخسر أمام نابولى أيضًا».

وواصل ميسى قائلًا: «بعد روما، ثم ليفربول.. الجمهور بدأ ينفد صبره.. معهم حق لأننا لم نعوضهم.. قلت سابقا بهذا الفريق لم نحقق دورى الأبطال وقالوا بلى نستطيع.. نحن لم نحقق الدورى حتى».

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