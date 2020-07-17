شكرا لقرائتكم الهلال يتغلب على الطائي ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الهلال في ثاني مبارياته الودية على الطائي بهدفين دون رد سجلهما الإيطالي سيباستيان جوفينكو والسوري عمر خربين، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الرئيس في مقر نادي الهلال.

وشهدت المباراة مشاركة 6 أجانب للهلال وهم جوفينكو وخربين وإدواردو وغوميز وكويار وجانغ هيون سو، فيما واصل كاريو برنامجه التأهيلي قبل أن تقرر عودته في وقت لاحق.

وكان الهلال فاز في وديته الأولى أمام التعاون، كما سيلعب 3 لقاءات ودية مختلفة قبل عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.