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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 17/ 7/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 17/ 7/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، تقارير تونسية: صفقة حمزة المثلوثى تكلف الزمالك 80 مليون جنيه، و55 مليون جنيه فائضاً فى الميزانية خلال عمومية يوليو، وتأجيل الموافقة على عرض شباب المحمدية لضم أحداد بسبب كارتيرون.
تقارير تونسية: صفقة حمزة المثلوثى تكلف الزمالك 80 مليون جنيه
أصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادى الزمالك، وكشف مصدر داخل إدارة النادى الأبيض عن وصول المثلوثى إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع فريقه.
55 مليون جنيه فائضاً فى ميزانية الزمالك خلال عمومية يوليو
كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الفائض فى ميزانية النادى، المقرر عرضها على الجمعية العمومية، يصل إلى ما يقرب من 55 مليون جنيه، على أن يتم عرض الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية فى الاجتماع المحدد له يومى 26 و 27 من شهر يوليو الجارى، بعدما تم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء الخميس قبل الماضى، وتأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس إدارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.
الزمالك يؤجل الموافقة على عرض شباب المحمدية لضم أحداد بسبب كارتيرون
ربطت إدارة الكرة بنادى الزمالك، الموافقة على عرض شباب المحمدية المغربى لضم المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء البيضاوى المغربى، برؤية الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث تنتظر إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة الضوء الأخضر من كارتيرون لتسويق اللاعب بعدما أشاد بقدراته.
مرتضى منصور: مراجعة ملف نادى القرن.. وعضوية مجانية لكل أسر الشهداء
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يقبل أن تحدث فتنة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادى القرن.
شاهد.. مسجد الزمالك الجديد وفندق اللاعبين داخل النادى
حرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على إقامة جولة لمسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية داخل النادى الأبيض لمشاهدة المسجد الجديد والفندق الخاص باللاعبين، بالإضافة إلى مشاهدة حديقة حسن شحاتة، حيث يعقد مرتضى منصور جلسة حاليا مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس النادى وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.,
مرتضى يهاجم "المعلم": لن نحتفل بحسن شحاتة مرة أخرى.. ومحدش لعب فى الزمالك ببلاش
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لن يحتفل مرة ثانية بالمعلم حسن شحاتة داخل القلعة البيضاء، بعد أن رفض الظهور فى قناة النادى، قائلاً: "ماحدش لعب فى الزمالك ببلاش، والزمالك عمل الأسماء دي وعمل اسمي أنا كمان والنادي خيره علينا كلنا".
مرتضى منصور: ملف لعب الدورى فى يد كارتيرون.. وسنتوج هذا العام بدورى الأبطال
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه ما زال رافضا استئناف بطولة الدورى، بعد جائحة انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى أنه منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول الملف بالكامل، ليبدى رأيه سواء بالمشاركة أو عدمها، بعد معسكر الفريق المقام حاليًا فى الإسكندرية، قائلاً: "ملف لعب الدوري بالكامل عند المدير الفني كارتيرون وبعد المعسكر هيقول رأيه ورأيه فوق دماغنا هنفذه".
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