شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 17/ 7/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلي، اليوم الجمعة، الموافق 17 / 7 / 2020 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها، طلب عودة وليد أزارو وإنهاء الإعارة للاتفاق السعودى، ومجلس الإدارة يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الملفات المهمة، ومجدي أفشة يتبرأ من دعمه لأسامة حسن: عملت له بلوك.. والفيديو قديم.

الأهلي يطلب عودة وليد أزارو وإنهاء الإعارة للاتفاق السعودى

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي. مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الملفات المهمة يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادى، سواء على الصعيد الرياضى أو الإنشائى أو الإدارى، كما سيناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى. فايلر يتسلم تقريراً عن 3 لاعبين فى الأهلي استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من الدكتور خالد محمود تقريراً عن موقف كريم نيدفيد وسعد سمير ثنائى الفريق المُصاب، وكذلك محمد محمود الذى تعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها قبل عدة أشهر غير أنه لم يشارك بشكل مُنتظم فى تدريبات الفريق، وحرص المدرب السويسرى على التحدث مع طبيب الأهلى بشأن موقف الثنائى سعد وكريم من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له حالياً بعد إجراء الأول جراحة وتر أكيلس، فيما أجرى اللثانى جراحة غضروف الركبة، فيما تحدث المدير الفنى عن موقف محمد محمود الذى سيشارك فى التدريبات الجماعية بشكل مُنتظم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الذى يخضع له اللاعب حالياً.

الأهلى يخاطب الكاف لتحديد موعد نهائيات أفريقيا بسبب رمضان صبحى

خاطب مسئولو النادى الأهلى الاتحاد الأفريقى الكاف لتحديد موعد نهائيات دورى أبطال أفريقيا بالتحديد، لمعرفة موقف رمضان صبحى نجم هجوم الفريق والذى تنتهى إعارته للفريق الأحمر يوم 3 أكتوبر المقبل، وهو موعد غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، حيث من المفترض أن ينضم رمضان لناديه الإنجليزى مطلع شهر أكتوبر لتحديد مستقبله، وحدد الاتحاد الأفريقى نهاية شهر سبتمبر موعداً لإقامة نهائيات دورى أبطال أفريقيا فى الكاميرون، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن استضافتها فى الأيام الأخيرة ليعود الموضوع لنقطة الصفر. Advertisements

مجدي أفشة يتبرأ من دعمه لأسامة حسن: عملت له بلوك.. والفيديو قديم

تبرأ محمد مجدي أفشة، صانع العاب الأهلي من دعمه لأسامة حسن لاعب الزمالك السابق بفيديو، والذي انتشر للاعب الدولي خلال الساعات الأخيرة بعد قيام أسامة حسن بنشر فيديو هاجم فيه جمهور الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

جهاز المنتخب يطمئن على حمدي فتحي بعد العودة للتدريبات الجماعية

إطمأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على حالة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي من خلال عدة إتصالات هاتفية تمت خلال الايام الماضية عن طريق أكثر من عضو بجهاز المنتخب بعد تعافي اللاعب للشفاء من جراحة غضروف الركبة التى أجرها في نوفمبر الماضي خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأول، وأكد اللاعب للجهاز الفني للمنتخب علي تحسن حالته بعد مشاركته طوال الاسبوع الماضي في التدريبات الجماعية بجانب مشاركته أمس في المباراة الودية ( تراي ماتش) الذى أقيم بين لاعبى الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وكشف اللاعب للجهاز الفني للمنتخب علي إنه أصبح جاهز تماما للمباريات على أن تكون مشاركته قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

9 معلومات عن لاعب الترسانة وليد فوزى المرتبط اسمه بالانتقال للأهلى

أرتبط أسم وليد فوزي لاعب الترسانة بالانتقال للأهلي بداية من الموسم المقبل بعد تأكيد طارق السعيد رئيس الشواكيش أن هناك لاعب من فريقه دخل اهتمام الأهلي قبل أن يخرج اللاعب في تصريحات له ويؤكد المفاوضات الحمراء معه، حيث قال وليد فوزي :"الأهلي دخل في مفاوضات لضمي عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلا أن المفاوضات توقفت بسبب كورونا..الزمالك دخل معي فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضي ولكنني أتمني الانضمام إلى الأهلي وهذا حلم حياتي".

س و ج.. هل أغلق الأهلي ملف رمضان صبحي بسبب "مبالغة" هيدرسفيلد المالية؟