شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يوجه انتقادا لاذعا لشيكابالا وبندق على الأزمة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق أحد نجوم جيل 90 الذي شارك في كأس العالم، على الأزمة التي حدثت بين خالد الغندور نجم الفريق الأبيض السابق وشيكابالا قائد الزمالك الحالي. وعاتب الإعلامى خالد الغندور محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بسبب السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعى. وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية: "بيتريق على الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وشكراً لأخويا الصغير أنا لم أتحدث عن شيكابالا ولا أعرف لماذا يتحدث عني". Advertisements وكان خالد الغندور قد انتقد ظهور لاعبي الزمالك في القنوات الفضائية الأخرى بعيداً عن قناة النادي. قبل أن يرد شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: الساعة 11 ونص ومفيش بندق هآكل فسدق". وأضاف الغندور: "نفسى أشوف نجوم الزمالك شيكابالا وطارق حامد وساسى وبن شرقى وغيرهم على قناة الزمالك لأنها سندهم الحقيقى والجمهور بيبقى سعيد لما يشوفهم على القناة". وواصل: "ليس بالضرورة أن يكون ظهور نجوم الزمالك معي ولكن مع باقي الإعلاميين والبرامج في قناة نادي الزمالك ولا أريد أن أثير أي مشكلة أو أزمة مع أي شخص فما بالكم بلاعبي نادي الزمالك".

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