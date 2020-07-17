شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يجرى مسحة كورونا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين على خضوع لاعبى المنتخب إلى تحليل مسحة كورونا، وذلك بعد أن رفض شاهين بداعى عدم وجود أموال لعمل المسحات للاعببن، على أن يتم الاكتفاء بتحاليل الدم الشاملة، ومن المقرر أن يخضع لاعبو المنتخب إلى المسحات بعد غد الأحد بمقر الاتحاد، وعددهم 17 لاعبا فقط، وهم المرشحون للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، من خلال البطولات الدولية والأفريقية.

وطلب مسئولو استاد القاهرة من نظرائهم باتحاد ألعاب القوى خطابا رسميا، يفيد بموعد تدريبات لاعبى المنتخب المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، حيث استفسر ألعاب القوى من الاستاد عن استقبال تدريب المنتخب وهو ما تمت الموافقة عليه، حتى يتم الرد بالمواعيد المتاحة، وكذلك التفاصيل الخاصة بتدريب المنتخب، فى ظل عودة النشاط، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية، ومن المقرر أن يرسل الاتحاد خطاب إلى هيئة الاستاد للرد على طلب ألعاب القوى وإخطار اللاعبين بمكان التدريبات، خاصة أن الاتحاد خاطب المركز الاولمبى أيضا، حيث إنه من المقرر تقسيم اللاعبين إلى جزأين، أحدهما بالمركز الأولمبى، والآخر بالاستاد.

وقال سيف شاهين، رئيس الاتحاد، إن المنتخب من المقرر أن يتدرب فى استاد القاهرة للاعبى الرمى، بينما المركز الأولمبى لمجموعة الجرى، وكذلك استخدام الجيم بالمركز، ومخاطبة اللجنة الطبية بالأولمبية للحصول على موافقتها على عودة النشاط بناءً على بعض التعليمات التى تحددها اللجنة الطبية بالاتحاد، وفقا لإرشادات اللجنة الطلبية بالأولمبية.