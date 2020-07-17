شكرا لقرائتكم خبر عن موقف دجلة فى الدورى يحدد مصير صفقة إيهاب المباركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير إتمام صفقة ضم وادى دجلة لإيهاب المباركى، ظهير أيمن الترجى التونسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، متوقفا على مصير الفريق الدجلاوى فى مسابقة الدورى، حيث أتم مسئولو دجلة الاتفاق مع "المباركى" -فقًا لما سبق وأكده مصدر مطلع بدجلة- إلا أن الصفقة ما زالت معلقة لحين اتضاح موقف الفريق الكروى الأول من الاستمرار بالدورى الممتاز أو التعرض للهبوط للقسم الثانى.

وادى دجلة فى موقف حرج حاليًا بجدول ترتيب الدورى، حيث إنه يقع فى المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ويصارع الهبوط، الأمر الذى جعل صفقة ضم إيهاب المباركى ما زالت معلقة لحين استكمال الموسم الحالى الذى سيبدأ فى 6 أغسطس المقبل، وبعدها يتحدد موقف الغزلان من البقاء أو الهبوط، وفى حالة عدم المقدرة على الاستمرار فى دورى الأضواء والشهرة سيبدأ المباركى فى البحث عن فريق جديد، لعدم موافقته على اللعب فى الدرجة الثانية.

وكان مصدر مطلع بوادى دجلة قال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال نسخة من العقود لإيهاب المباركى منذ ما يقرب من شهر وتحديدًا خلال فترة توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وينص على ضم اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أنه انتهت رحلة إيهاب المباركى مع فريق الترجى، وذلك عقب فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول تجديد عقد اللاعب بسبب تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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وأضافت الصحيفة أن المباركى اختار الدورى المصرى كوجهة مرتقبة فى الفترة المقبلة، موضحة أنه من المقرر أن يسافر اللاعب للتعاقد مع فريقه الجديد فى الأيام القليلة المقبلة.

وتأتى أنباء رحيل المباركى بعد تعاقد الترجى مع بديله حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية اليوم الأربعاء، حيث وقع على عقود انضمامه لصفوف نادى الترجى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر موقع "فوت 24" التونسى، نقلا عن مصادر موثوقة، أن النقاز وقع على العقد مع فريقه الجديد الترجى التونسى لفترة تمتد حتى يونيو من عام 2023.

وأضاف الموقع أن النقاز يعود للدورى التونسى من بوابة الترجى لمدة 3 مواسم، موضحاً أن اللاعب خضع أمس، الثلاثاء، للفحص الطبى مع نادى "باب سويقة" تمهيدا لتوقيعه على العقد.

وكانت تقارير صحفية تونسية، ذكرت فى وقت سابق أن المباركى، الذى انتقل لصفوف الترجى عام 2013 لمدة 4 سنوات ثم مدد تعاقده ليصبح مرتبطًا بعقد حتى نهاية موسم 2020، أصبح على أعتاب الرحيل عن الفريق التونسى والانتقال للدورى المصرى، من بوابة فريق بيراميدز.