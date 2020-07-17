شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز الأخبار الرياضية اليوم الجمعة والتي يعد أبرزها تبرؤ محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي من فيديو دعمه السابق لأسامة حسن لاعب الزمالك السابق بعد تطاول الأخير على الأهلي.

الزمالك يبحث عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة، بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وإدارة النادى ليكون بجوار الصاعد مصطفى محمد المهاجم المتميز.

إدارة الزمالك تبحث عن مهاجم صاحب قدرات خاصة ويكون فى متاحاً للنادى التعاقد معه ليكون دعما جيدا للفريق، بحيث يملك الإمكانيات والقدرات التى تبحث عنها الإدارة البيضاء حسب رؤية كارتيرون ليحقق أحلام الجماهير البيضاء التى تنتظر الكثير من الفريق الحالى الذى يعد علامة مميزة بعدما أعاد للفريق البطولات القارية بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية ثم بطولة السوبر الأفريقى.

مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الملفات المهمة

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادى، سواء على الصعيد الرياضى أو الإنشائى أو الإدارى، كما سيناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى.

وسيُحدد الخطيب موعد الاجتماع المقبل وفقاً للظروف والارتباطات، خاصة أن المجلس كان قد حدد الثلاثاء الماضى موعداً لعقد اجتماع لمناقشة عدة أمور لكن الاجتماع تأجل بسبب انشغال الخطيب بعدة أمور تتعلق بتقديم بلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء ووزير الرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهات أخرى فى واقعة الفيديو الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً وتم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

الأهلي يطلب عودة وليد أزارو وإنهاء الإعارة للاتفاق السعودى

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

وكان الاتفاق قد خاطب الأهلى رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلى فى السعودية، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله عدة أشهر، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم فى الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا، لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضى بين جميع الأطراف وفى حال عدم وجود خلاف مالى بين هذه الأطراف.

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اتحاد الكرة يمد قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا "محليين" فى الموسم الجديد

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مد قرار اعتبار لاعب واحد شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين كلاعب محلى فى الموسم الجديد، كما هو الحال فى الموسم الحالى دون تغيير، بجانب عدم تقليص الأجانب فى الموسم المقبل، ليتم السماح للأندية بضم 5 لاعبين أجانب في القوائم الخاصة بالموسم الجديد، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها الموسم الحالي وتلاحمه مع الموسم الجديد، وبالتالى عدم وجود فرصة للأندية لتوفيق أوضاعها بشأن اللاعبين الأجانب .

مجدي أفشة يتبرأ من دعمه لأسامة حسن: عملت له بلوك.. والفيديو قديم

تبرأ محمد مجدي أفشة، صانع العاب الأهلي من دعمه لأسامة حسن لاعب الزمالك السابق بفيديو، والذي انتشر للاعب الدولي خلال الساعات الأخيرة بعد قيام أسامة حسن بنشر فيديو هاجم فيه جمهور الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

الأهلى يخاطب الكاف لتحديد موعد نهائيات أفريقيا بسبب رمضان صبحى

خاطب مسئولو النادى الأهلى الاتحاد الأفريقى الكاف لتحديد موعد نهائيات دورى أبطال أفريقيا بالتحديد، لمعرفة موقف رمضان صبحى نجم هجوم الفريق والذى تنتهى إعارته للفريق الأحمر يوم 3 أكتوبر المقبل، وهو موعد غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، حيث من المفترض أن ينضم رمضان لناديه الإنجليزى مطلع شهر أكتوبر لتحديد مستقبله، وحدد الاتحاد الأفريقى نهاية شهر سبتمبر موعداً لإقامة نهائيات دورى أبطال أفريقيا فى الكاميرون، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن استضافتها فى الأيام الأخيرة ليعود الموضوع لنقطة الصفر.

وتبذل إدارة النادى الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى، وأكدت مسئولو الأهلى أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.

مرتضى منصور: ملف لعب الدورى فى يد كارتيرون.. وسنتوج هذا العام بدورى الأبطال

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه ما زال رافضا استئناف بطولة الدورى، بعد جائحة انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى أنه منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول الملف بالكامل، ليبدى رأيه سواء بالمشاركة أو عدمها، بعد معسكر الفريق المقام حاليًا فى الإسكندرية، قائلاً: "ملف لعب الدوري بالكامل عند المدير الفني كارتيرون وبعد المعسكر هيقول رأيه ورأيه فوق دماغنا هنفذه".

وأضاف رئيس الزمالك فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى مع جروبات نادى الزمالك، أنه على يقين بتتويج الزمالك بلقب دورى أبطال أفريقيا للعام الحالى، لافتًا إلى أن فريقه يستطيع حصد البطولة.