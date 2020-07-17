شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "سلام" كورونا أحدث تقاليع الكرة المصرية بعد العودة من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادات وتقاليد عديدة تغيرت بعد جائحة انتشار فيروس كورونا، خاصة العادات والتقاليد التى تساعد الفيروس فى الانتشار مثل المصافحة بالأيدى، أو التقبيل عند المصافحة، فكل تلك الأشياء تساهم فى انتشار كورونا بشكل سريع، ومع زيادة الخطورة وزيادة وعى الشعب المصرى، بدأوا يتخلون عن بعض تلك الطرق واللجوء لأخرى للحد من انتشار الفيروس، وظهر ذلك بوضوح فى الملاعب المصرية مع منح الضوء الأخضر بعودة النشاط الرياضى من جديد عقب فترة توقف طويلة وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى.

تغيرت طريقة السلام أو المصافحة بين اللاعبين وبعضهم البعض وكذلك المدربين، ووضح الأمر خلال التدريبات الجماعية التى تخوضها الفرق فى الوقت الحالى، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

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طريقة السلام أصبحت من على بعد وبدون تقبيل أو تلامس بالأيدى، فكل شخص يكتفى بالمصافحة عن بعد منعًا لانتشار الفيروس، رغم إن اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية جميعهم يخضعون لمسحات طبية للكشف عن كورونا بشكل دورى ومستمر، خاصة قبل المواجهات الودية التى تخاض فى الفترة الحالية استعدادًا لعودة منافسات البطولة.