شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 30 لاعبا فى قوائم الموسم الجديد.. ولا تقليص للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قوائم الأندية فى الموسم الجديد ستضم 30 لاعبا بنفس نظام الموسم الجارى دون أى تغيير، كما لن يتم تقليص عدد الأجانب فى قوائم الأندية كما كان متفقا عليه مع الأندية من قبل، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية وتلاحم المواسم، وبالتالى عدم قدرة الأندية على توفيق أوضاع اللاعبين ما يعرضها لخسائر مالية فادحة.

ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كلا من فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد أحداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى ورزاق سيسيه.