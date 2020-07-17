هل يكون محمد عبد العاطى بديلا لـ"دونجا" فى الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال مسئولو نادى الزمالك يبحثون يمينًا ويسارًا عن لاعب وسط مميز لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول خلال الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة أن هذا المركز يعانى من نقص عددى، بخلاف الحاجة للتعاقد مع لاعب يمتلك باعا كبيرا من الخبرات التى تؤهله للعب بجوار طارق حامد ويصبح مستقبل الفريق فى الفترة المقبلة، وارتبط بالزمالك لاعبين لتدعيم مركز الوسط وهم نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، ومحمد عبد العاطى لاعب وادى دجلة.
ورغم حصول الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة، إلا أن هناك تخوفًا من تعنت إدارة نادى بيراميدز، واشتراط الحصول على مبلغ مالى ضخم من أجل الموافقة على رحيل اللاعب انتقاله لصفوف أبناء ميت عقبة، لذلك دخل مسئولو الأبيض فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة حول ضم عبد العاطى.
واعترف محمد عبد الواحد، مدرب عام فريق وادى دجلة، بمفاوضات الزمالك لضم محمد عبد العاطي، حيث قال إن هناك مفاوضات بين الطرفين بالفعل، إلا أنها متوقفة حاليًا بسبب الخلاف على المقابل المادى، والذى من المحتمل أن يتم التوصل لاتفاق يرضى الطرفين فى الفترة المقبلة.
وتبلغ القيمة التسويقية لمحمود عبد العاطى صاحب الـ 24 عاما، 250 ألف يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت، ويُعد من مواليد 5 سبتمبر 1995، ويُجيد اللعب فى مركز خط الوسط.
تألق عبد العاطى مع وادى دجلة هذا الموسم ليلفت الأنظار إليه من بين لاعبى خط الوسط هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 17 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، بمعدل 1527 دقيقة، وحصل على إنذارين.
وإجمالا شارك عبد العاطى مع وادى دجلة فى 63 مباراة، بواقع 58 مباراة فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى كأس مصر، وصنع خلالهم 3 أهداف، وتلقى 10 إنذارات.
وشارك عبد العاطى فى 37 مباراة بمركز خط الوسط المدافع، وصنع خلالهم هدفين، و5 مباريات كجناح أيسر و4 مباريات فى مركز خط الوسط الأيسر ومباراة بمركز الهجوم صنع خلالها هدفًا
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