شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون محمد عبد العاطى بديلا لـ"دونجا" فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال مسئولو نادى الزمالك يبحثون يمينًا ويسارًا عن لاعب وسط مميز لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول خلال الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة أن هذا المركز يعانى من نقص عددى، بخلاف الحاجة للتعاقد مع لاعب يمتلك باعا كبيرا من الخبرات التى تؤهله للعب بجوار طارق حامد ويصبح مستقبل الفريق فى الفترة المقبلة، وارتبط بالزمالك لاعبين لتدعيم مركز الوسط وهم نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، ومحمد عبد العاطى لاعب وادى دجلة.

ورغم حصول الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة، إلا أن هناك تخوفًا من تعنت إدارة نادى بيراميدز، واشتراط الحصول على مبلغ مالى ضخم من أجل الموافقة على رحيل اللاعب انتقاله لصفوف أبناء ميت عقبة، لذلك دخل مسئولو الأبيض فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة حول ضم عبد العاطى.

واعترف محمد عبد الواحد، مدرب عام فريق وادى دجلة، بمفاوضات الزمالك لضم محمد عبد العاطي، حيث قال إن هناك مفاوضات بين الطرفين بالفعل، إلا أنها متوقفة حاليًا بسبب الخلاف على المقابل المادى، والذى من المحتمل أن يتم التوصل لاتفاق يرضى الطرفين فى الفترة المقبلة.

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محمد عبد العاطى من ناشئى وادى دجلة وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2015، حيث شارك لأول مرة مع فريقه فى مباراته أمام المقاولون العرب، بالجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 12 مايو 2015، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما شارك اللاعب خلالها فى 45 دقيقة.