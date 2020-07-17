شكرا لقرائتكم خبر عن سيف داوود: تسوبيل وكرول رغبا فى ضمى للأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيف داوود، نجم المصرى البورسعيدى ومنتخبنا الوطنى السابق، أن الأهلى والزمالك دخلا فى مفاوضات لضمه خلال فترة تألقه بالدورى المصرى، وقال سيف داوود فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "بعد تألقى فى الدورى المصرى دخل الأهلى فى مفاوضات لضمى عن طريق ثابت البطل مدير الكرة للنادى الأحمر فى وقتها بتوصية من الألمانى تسوبيل، الذى طلب ضمى بعد إعجابه بقدراتي.. كما دخل الزمالك فى مفاوضات لضمى بعد أن نلت إعجاب رود كرول المدير الفنى للزمالك فى وقتها".

وتابع سيف داوود أن محمود الخطيب رئيس الأهلى هو بمثابة المثل الأعلى له على مستوى كرة القدم، كاشفا أن الخطيب تحدث معه فى أكثر من مناسبة بعد ظهوره مع الفريق الأول، وأكد له أنه لاعب كبير وسيكون له شأن فى المستطيل الأخضر.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريباتـ ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.