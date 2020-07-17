شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ملف لعب الدورى فى يد كارتيرون.. وسنتوج هذا العام بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه ما زال رافضا استئناف بطولة الدورى، بعد جائحة انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى أنه منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول الملف بالكامل، ليبدى رأيه سواء بالمشاركة أو عدمها، بعد معسكر الفريق المقام حاليًا فى الإسكندرية، قائلاً: "ملف لعب الدوري بالكامل عند المدير الفني كارتيرون وبعد المعسكر هيقول رأيه ورأيه فوق دماغنا هنفذه".

وأضاف رئيس الزمالك فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى مع جروبات نادى الزمالك، أنه على يقين بتتويج الزمالك بلقب دورى أبطال أفريقيا للعام الحالى، لافتًا إلى أن فريقه يستطيع حصد البطولة.

Advertisements

وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى إن هناك 5 أو 6 ملفات سيتم تأجيل الحديث عنهم لأول يوم أربعاء فى بادية شهر أغسطس المقبل، كما حدد يوم الجمعة بعد عيد الأضحي المبارك موعدا للاجتماع المقبل مع "جروبات" السوشيال ميديا.

وأعلن رئيس نادى الزمالك عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللى أنا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع غدًا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملاً، وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.