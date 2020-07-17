تقارير: دي ليخت قد يحتاج لتدخل جراحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

ازدادت متاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي بسبب إصابة في الكتف، وهو ما قد يجعله في حاجة لتدخل جراحي في وقت قريب.

وتبعًا لصحيفة "كورييري دي تورينو" أصبحت احتمالات خضوع دي ليخت لجراحة، لإنهاء معاناته من إصابة بالكتف منذ شهر نوفمبر الماضي، واردة بقوة عقب نهاية الموسم.

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وتعرض دي ليخت لخلع في الكتف خلال مواجهة فريقه أمام أتالانتا في شهر نوفمبر من العام الماضي، ويعاني من آلام بسبب تلك الإصابة من آن لآخر.

ويتأهب يوفنتوس قب انتهاء موسمه المحلب لمواجهة فريق ليون الفرنسي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الذي تستمر منافساته بشكل مجمع حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن التدخل الجراحي سيمثل حلًا دائمًا لإصابة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بدلًا من تكرار معاناته خلال الفترة المقبلة، لكن الأمر يتوقف على اتخاذ قرار مشترك بين اللاعب وناديه.