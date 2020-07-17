اليماني: رفضت الزمالك بسبب "الفئة الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد اليماني لاعب فريق الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر للشباب، أنه رفض الانتقال للزمالك عندما عاد من رحلته في بلجيكا بسبب أمور مادية.

وأضاف اليماني في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الجمعة :"عندما عدت إلى مصر كان كمال درويش رئيس نادي الزمالك خلال هذه الفترة كان يريد التعاقد معي، لكن كان في المقابل يتواجد مرتضى منصور ولم تنته الصفقة بنجاح".

وتابع :"قبل غلق باب القيد بيوم واحد تحدث معي الراحل إبراهيم يوسف إلا أنني رفضت العرض المقدم من الزمالك لأنني طالبت بأن أتواجد ضمن لاعبي الفئة الأولى".

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وخاض اليماني نجم منتخب مصر للشباب تجربة احترافية في الملاعب البلجيكية من خلال اللعب في صفوف ستاندارد لييج قبل أن يعود إلى مصر ويخوض عدة تجارب لم تكتمل بنجاح.

اليماني خلال حديثه انتقد اللاعب أحمد حسن "كوكا" والمحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني، قائلاً :"ماذا قدمّه كوكا لكي ينضم للمنتخب مع كل مدرب؟".

وواصل :"مع كل الاحترام لكوكا، لكن لم يقدم المستوى المطلوب للمنتخب، كوكا لم يضيف أو يقدم أي شيء لكي يضمه كل مدير فني".

وأنهى :"حاليًا لا يوجد مهاجمين مميزين سوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وأعتقد أن مصطفى هو المهاجم الأفضل في مصر بعد الثنائي عماد متعب وعمرو زكي".