مرتضى منصور: كارتيرون من سيحسم موقف الزمالك من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن موقف الفريق الأول؛ لكرة القدم بناديه من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بعد قرار استئناف المسابقة في يد الجهاز الفني.

أكد منصور -على هامش الاجتماع المنعقد في مقر القلعة البيضاء بحضور مسؤولي صفحات الجماهير المنتمية لجماير ناديه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- أن هذا الملف لدى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وسيتم حسم هذا الأمر عقب انتهاء المعسكر التدريبي الحالي.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن رأيه الشخصي هو عدم المشاركة في الدوري، ولكن الجهاز الفني للزمالك هو من سيحسم هذا الملف.

ويخوض الفريق معسكرًا تدريبيًا حاليًا في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا للمنافسات المقبلة.