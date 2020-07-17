حجازي يشارك في سقوط قاتل لبروميتش.. وصعود ليدز للبريميرليج رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك المحترف المصري أحمد حجازي قائد فريق ويست بروميتش في خسارة قاتلة لفريقه من أمام فريق هيدرسفيلد بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ45 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

ويست بروميتش تلقى صدمة مبكرة بعدما أحرز كريستوفر ويلوك هدف التقدم لصالح هيدرسفيلد في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق أحرز أوشيه هدف التعادل لصالح ويست بروميتش من كرة رأسية.

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وفي الشوط الثاني، وقبل نهاية أحداث المباراة بأربع دقائق أحرز إيميل سميث هدف الفوز لصالح هدرسفيليد لينتهي اللقاء بنتيجة (2-1).

هذه النتيجة منحت فريق ليدز يونايتد بطاقة الصعود رسميًا للدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الأول برصيد 87 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد ويست بروميتش عند 82 نقطة في المركز الثاني ليصبح مهددًا بالتراجع للمركز الثالث في حال فوز فريق برينتفورد صاحب المركز الثالث برصيد 81 على منافسه ستوك سيتي.

وأصبح على ويست بروميتش الفوز في المباراة الأخيرة أمام كوينز بارك رينجرز مع خسارة برينتفورد من أجل الحصول على البطاقة الثانية للصعود رسميًا للبريميرليج بدلاً من الانتظار والمشاركة في ملحق الصعود.