لاعب المصري السابق يكشف سبب اعتزاله الحقيقى

كشف سيف داوود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري السابق، عن السبب الحقيقي لإعتزاله اللعب، نافيا كل ماتردد عن تسبب أخيه لأكبر أشرف داوود لاعب المصري السابق مع رئيس النادي سيد متولي.

وقال سيف داوود في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية :

" من طبيعتي أنني احترم نفسي في مجال الكرة، لعبت وأعطيت الكثير مع المصري، وكان من أسباب اعتزلي هي اصابتي الأخيره، ولكنني كنت أيد استكمال اللعب مع النادي البورسعيدي"

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وأضاف : " وبعد الإصابة عرض

علي اللعب في الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، ولكنني أردت أن انهي مسيرتي مع المصري، وجلست مع رئيس النادي في ذلك الوقت سيد متولي، ولكنه رفض ،فقررت بعدها ان أعلن اعتزالي "

ونفي داوود كل ماتردد عن تسبب أخيه الأكبر أشرف داوود لاعب المصري السابق أيضا، في اعتزاله ،بعد مشادة مع رئيس النداي في ذلك الوقت سيد متولي .