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ليدز يونايتد يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما

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صعد فريق ليدز يونايتد إلى الممتاز بعد غياب طويل استمر 16 عاما وذلك بعدما خسر فريق وست بروميتش أمام هدرسفيلد اليوم بهدفين لهدف .

 

وكان وست بروميتش، الذي يلعب بين صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، بحاجة إلى الفوز لتأجيل تأهل ليدز إلى دوري الكبار، بعد انتصار الأخير في مباراته الماضية أمام

بارنسلي بهدف دون رد .

وتجمد رصيد بروميتش عند 82 نقطة في المركز الثاني وله مباراة متبقية، بفارق 5 نقاط عن ليدز المتصدر (له مباراتان)، بما يعني استحالة تعويض الفارق بينهما، ليضمن الأخير العودة إلى بريمييرليج.

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