بعد فوز ريال مدريد بالليجا.. تعرف على ترتيب هداف الدوري الإسباني

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "ترتيب هدافي الدوري الإسباني"، وذلك بعدما حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد فوزه مساء أمس بنتيجة 2-1 على ضيفه فياريال بملعب "الفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الليجا.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 86 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويحسم اللقب بشكل رسمي، بعد خسارة منافسة التقليدي برشلونة من أوساسونا، بنتيجة هدافين مقابل هدف، وفيما يلي ننشر ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1- ليونيل ميسي لاعب برشلونة، أحرز 23 هدفًا.

2- كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، أحرز 21 هدفًا.

3- جيرارد مورينو لاعب فياريال، 16 هدفًا.

4- لويس سواريز لاعب برشلونة، أحرز 15 هدفًا.

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5- راؤول جارسيا لاعب أتيلتيك بيلباو، أحرز 15 هدفًا.

6- ياغو أسباس لاعب سيلتا فيغو، أحرز 14 هدفًا.

7- أوكامبوس لاعب إشبيلية، أحرز 14 هدفًا.

8- أنتي بوديمير، لاعب مايوركا، أحرز 12 هدفًا.

9- ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، أحرز 12 هدفًا.

10- خايمي ماتا، لاعب خيتافي، أحرز 11 هدفًا.