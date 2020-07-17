برشلونة يجدد الثقة في مدربه رغم خسارة الدوري

قرر مسؤولو نادي برشلونة الإسباني تجديد الثقة في المدرب كيكي سيتين وعدم إقالته من منصبه، على الرغم من خسارة لقب الدوري لصالح الغريم ريال مدريد. ونشرت مجلة سبورت الكاتلونية تقارير تقارير عن نتائج الاجتماع الذى عقد اليوم بين خوسيه

ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، مع كيكي سيتين، المدير الفنى للفريقوالذي شهد مناقشة أوضاع الفريق، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني

وأكدت التقارير أن سيتين مستمر في تدريب برشلونة عقب الاجتماع، وأنه

متحمس لإدارة الفريق في دوري أبطال أوروبا

وانهى برشلونة الموسم في وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدى ريال مدريد المتصدر برصيد 86 نقطة ليتوج الفريق الملكى رسميا باللقب رقم 34 فى تاريخه ويتبقى مباراة واحدة في الموسم لن تغير من ترتيب فريق برشلونة.