المقاولون: نتخذ جميع الإجراءات الاحتزارية استعدادا لعودة النشاط الرياضي

أكد المهندس كريم رأفت منير عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على النشاط الرياضي ، على أهمية إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية بكل حسم مع بدء النشاط.

يأتي ذلك في ظل إتباع تعليمات وزارة الشباب والرياضة نحو إستئناف النشاط الرياضي بالأندية بعد إتمام كافة التدابير الإحترازية حفاظاً علي سلامة الأعضاء وأبنائهم.

وحرص كلاً من جلال فراج المدير التفيذي بالنادي و على العسال المشرف العام على النشاط الرياضي، والدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي بالنادي، على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتأكد من كفاءتها داخل النشاط الرياضي قبل عودة الأنشطة الرياضية والتي تبدأ تدريجيا من

يوم السبت الموافق 18/7/2020 وتشمل كرة الطائرة – والسباحة – واليد – وكرة السرعة – والسلة – والجمباز وجميع الألعاب القتالية. الجدير بالذكر أنه قد تم إنعقاد أولى إجتماعات اللجنة الرياضية بالنادي للإستقرار على التشكيل النهائي في الأجهزة الفنية والإدارية بالنشاط الرياضي. كما تم الإجتماع مع السادة المديرين الفنيين لكل لعبة لوضع الخطة الإحترازية طبقا لتعليمات كل إتحاد بشكل يضمن سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم.