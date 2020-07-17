إداري الإسماعيلي : نبذل قصارى جهدنا لوصول اللاعبين المحترفين فى أسرع وقت

قال طارق أبو الليل رئيس الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أنه يتم التواصل مع اللاعبين المحترفين بشكل دورى للوقوف على موعد وصولهم للاراضى المصرية خلال الفترة المقبلة.

وعاد لصفوف الفريق الغينى الدولى بيكيتى سيلفا ويتبقى كل من فخر الدين بن يوسف التونسى

وبنسون شيلونجو الناميبى فضلا عن باتريك كادو الذى يحمل الجنسية الأوغندية وهمام طارق العراقى.

وأضاف أبو الليل :”نحن فى انتظار الموافقات الأمنية بشأن تحديد موعد وصول الرباعى المحترف ، وذلك بعد منحهم التأشيرات اللازمة

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لدخول البلاد منذ عدة أيام”.

واستكمل قائلا :”سيتم حجز تذاكر السفر لهؤلاء اللاعبين فور وصول الموافقات المذكورة”.

وأتم حديثه :”نبذل قصارى جهدنا من أجل وصول هؤلاء اللاعبين فى أسرع وقت ممكن فى ظل توقف حركة المطارات بمعظم دول العالم”.

وكان جميع المحترفين قد عادو لبلادهم منذ توقف النشاط الرياضى جراء انتشار فيروس كورونا الذى اودى بحياة الملايين.