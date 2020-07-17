برنامج تدريبي مكثف لمحترف الإسماعيلي

يخضع الغينى الدولى بيكيتى سيلفا جناح الإسماعيلى لبرنامج تدريبى مكثف وذلك بعد عودته لصفوف الفريق مؤخرا. البرنامج يشمل على خوض اللاعب تدريبات إضافية بشكل منفرد بجانب التدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز. بجانب التدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز. كما قام الجهاز الطبى بوضع برنامج غذائى بشكل خاص سعيا لاستعادة جاهزيته فى اسرع وقت . ويستعد الفريق لاستئناف المنافسات الرسمية من خلال تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية فضلا عن سلسلة من التجارب الودية.

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