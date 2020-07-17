طائرة الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لعودة الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الجمعة؛ استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة. وخاض الفريق تدريبات بدنية مكثفة لمدة ساعة في الجيم، قبل أن يستكمل الفقرات الخططية والفنية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. الفقرات الخططية والفنية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وحرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون، لمتابعة خطة الإعداد والوحدات البدنية والتدريبية التي يتم تنفيذها للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل استئناف المباريات. خطة الإعداد والوحدات البدنية والتدريبية التي يتم تنفيذها للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل استئناف المباريات. وكان الفريق قد عاد إلى التدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، حيث ينافس الفريق على لقبي بطولة الدوري وكأس مصر.

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