طائرة الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لعودة الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الجمعة؛ استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة.
وخاض الفريق تدريبات بدنية مكثفة لمدة ساعة في الجيم، قبل أن يستكملالفقرات الخططية والفنية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
وحرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون، لمتابعةخطة الإعداد والوحدات البدنية والتدريبية التي يتم تنفيذها للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل استئناف المباريات.
وكان الفريق قد عاد إلى التدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، حيث ينافس الفريق على لقبي بطولة الدوري وكأس مصر.
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