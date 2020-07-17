رسميًا..عودة ليدز يونايتد إلى الدوري الانجليزي بعد غياب 16 عامًا

احتفل عشاق نادي ليدز يونايتد بعودة الفريق إلى دوري الأضواء والشهرة “الدوري الانجليزي الممتاز” لأول مرة بعد غياب دام 16 عامًا منذ الهبوط في موسم 2004/2003.

وجاءت عودة ليدز يونايتد قبل انتهاء الموسم بجولتين، والفضل يرجع إلى سقوط منافسه الرئيسي “وست بروميتش البيون” في فخ الخسارة أمام هدرسفيلد تاون، مساء اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة 45 قبل الأخيرة.

وتمكن ليدز يونايتد الذي يدربه الأرجنتيني “مارسيلو بيلسا” من هزيمة بارنسلي في ختام الجولة 44 بهدف دون رد ليلة أمس الخميس، ليرفع رصيده لـ 87 نقطة بفارق 5 نقاط عن وست بروميتش البيون ثاني ترتيب الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

ويدين ليدز يونايتد بالفضل إلى المهاجم الانجليزي “باتريك بامفورد” ابن أكاديمية نوتنجهام فورست وتشيلسي، بعدما سجل 16 هدفًا في 43 مباراة هذا الموسم، بالاضافة إلى لاعب الوسط الإسباني “بابلو هيرنانديز” الذي سجل 8 أهداف وصنع 7 أهداف.

وسيواجه وست بروميتش خطر فقدان المركز الثاني المؤهل مُباشرة إلى البريميرليج، في حال تمكن صاحب المركز الثالث “برينتفورد” من الفوز على ستوك سيتي في ملعب بريتانيا يوم غد السبت، ففي جعبة برينتفورد 81 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن وست بروميتش.

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وكان ليدز يونايتد هبط من الدوري الانجليزي الممتاز قبل جولتين من نهاية موسم 2004/2003 بسبب الخسارة من بورتسموث 1-2 في الجولة 35 وبولتون واندرز 4-1 في الجولة 36، ليترك مانشستر سيتي ينجو بدلاً منه، ويهبط مع ليستر سيتي وولفرهامبتون بعد احتلاله للمركز ال19 بنفس رصيد نقاط ليستر وولفز “33 نقطة” بفارق 6 نقاط عن إيفرتون ال17 و8 نقاط عن مانشستر سيتي ال16!.

وواجه ليدز يونايتد صعوبات كبيرة من أجل العودة إلى البريميرليج خلال السنوات الـ 16 الماضية، من بينها الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية أو كما تُسمى في إنجلترا (الليج وان) في نهاية موسم 2006/2005.

وظل ليدز يونايتد في دوري الدرجة الثانية أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، حتى تمكن من العودة إلى دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب بموسم 2011/2010.

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ووصل ليدز يونايتد في أكثر من مناسبة إلى المباراة الفاصلة المؤهلة إلى الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج، إلا أنه كان يتعرض للخسارة كل مرة، وآخرها الموسم الماضي 2019/2018 عندما سقط أمام ديربي كاونتي بنتيجة 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.