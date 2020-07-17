رياضة | على رأسهم يوفنتوس.. أندية أوروبا تتصارع على التعاقد مع بوتشيتينو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر على رأسهم يوفنتوس.. أندية أوروبا تتصارع على التعاقد مع بوتشيتينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من كبار الأندية في أوروبا مهتمة بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يعتبر الذي تمت إقالته منذ عدة أشهر من تدريب توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن كلا من إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يضعان ماوريسيو بوتشيتينو على قائمة إهتمامتهم في حال تمت إقالة أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني الأرجنتيني ارتبط بالعديد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبرسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشكوك تحوم حول إستمرار كونتي وساري في أنتر ميلان ويوفنتوس على الترتيب في حين يعتمد نيوكاسل على بيع النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي من أجل التعاقد مع بوتشيتينو.