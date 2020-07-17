رياضة | حوار - بابان نجم فرنسا: صلاح من أفضل مهاجمي العالم.. وميدو لاعب مميز.. حسام حسن أسطورة مصرية.. وزيدان مدرب عظيم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار - بابان نجم فرنسا: صلاح من أفضل مهاجمي العالم.. وميدو لاعب مميز.. حسام حسن أسطورة مصرية.. وزيدان مدرب عظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جان بيير بابان.. هو واحد من أعظم المهاجمين في العالم على الإطلاق حيث يتواجد اسمه ضمن قائمة الأساطير الكروية المرعبة فهو الفرنسي الذي فاز بالبالون دور كأفضل لاعب في أوروبا 1991، فعندما تعود بذاكرتك للوراء ستتذكر جيدًا الرعب الذي كان يسببه لمنافسيه، حيث فاز بلقب هداف الدوري الفرنسي خمس مواسم على التوالي في فترته الذهبية مع مارسيليا حيث أحرز 200 هدفاً في 254 مباراة مع الفريق الفرنسي، وانتقل بعدها لعملاق إيطاليا ميلان، في صفقة تاريخية وضعته ضمن أغلى لاعبي العالم حينها، ثم بايرن ميونيخ الألماني وبوردو وغانجان الفرنسي.

حقق بابان خلال مشواره عددًا كبيراً من الألقاب مع الأندية التي انضم لها فضلاً عن الجوائز الفردية، فعلى مدار تاريخه لعب لمارسيليا، ميلان الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني، وبوردو، بجانب مشواره مع الديوك الفرنسية، خاصة في الفترة التي تسلم فيها بلاتيني تدريب المنتخب وضرب معه رقمًا قياسيًا دون هزيمة، وبلغوا معاً نهائيات يورو 1992 بالسويد بعد أن كان أخر ظهور لفرنسا بنسخة 1984.

حاور "الخليج 365 الرياضي" الفرنسي بابان الذي تطرق للحديث في عدد من الملفات التي تخص الكرة العالمية ومحترفينا المصريين بالخارج ومنتخب فرنسا وتألق مواطنه زين الدين زيدان مع ريال مدريد في السطور التالية :-

- في البداية .. مر العالم بفترة حرجة بسبب كوفيد 18 - هل تتوقع أن تتغير خريطة كرة القدم حول العالم بسبب تلك الأوضاع و تأثر الدوريات الكبرى لفترة ليست قصيرة ؟

نعم للأسف .. مررنا بظروف سيئة .. ولكنني لا أتوقع اختلال القوة أو تبادل الأدوار بالنسبة الدوريات الكبيرة وذلك لأن الجميع مر بظروف سيئة وأزمات مادية فلم يكن هناك أفضلية لأحد عن الأخر .. والمال هو المتحكم إذا تواجد تتواجد الحياة والقوة في كرة القدم والعكس إن لم يتوفر.

ولكني آمل أن يكون لدينا دوريات كثيرة قوية وأندية كبيرة بمستويات رائعة في جميع البلدان وليس فقط 4 دوريات قوية في العالم نلتف حولهم .

- بصفتك أحد نجومه وأساطيره سنبدأ حديثنا معك عن ميلان ووضعه.. في وجهة نظرك ما هو السبب الرئيسي لتدهور ميلان في السنوات الأخيرة؟

رغم كل شيء لايزال ميلان واحد من أفضل الأندية في العالم، فهو مصدر رعب للمنافسين بشعاره الأحمر والأسود الذي لا يُنسى ، ولكن في اعتقادي أن الأزمات المالية هي عامل أساسي في التراجع .

- وما سر البداية والحماس في بداية الموسم ثم التراجع؟

أعتقد أن الميلان يحتاج فقط لأن يكون أكثر حظاً، أعني بالحظ هنا قلة الإصابات وتوفر ظروف جيدة خلال مباراياته مع المنافسين.

- هل لديك حلول تستطيع أن تقولها أو نصحية توجهها لإعادة ميلان لمجده ؟

لا ليس لدي حلول .. ولكن كل من في النادي يحتاج لأن يعمل ويعمل بجد كل يوم ودون تراجع أو يأس لتحسين الوضع الحالي، وأن يفكر الجميع لمصلحة ميلان.

- هل ترى أن ابراهيموفيتش قادر على إحداث الفارق القوي مع ميلان؟

إبرا لايزال لاعب عظيم فهو يستطيع بالفعل مساعدة الروسونيري، ولكن صناعة الفارق لاتزال صعبة في الوضع الحالي.

- ما رأيك فيما يقدمه إسماعيل بن ناصر مع ميلان؟

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أراه لاعب مميز ولكن لايزال سنه صغيرًا وأمامه الكثير ليفعله ويقدمه لنا.

- بالنظر لتاريخ المحترفين المصريين في الدوري الفرنسي .. من أكثر لاعب تابعته وتأثرت بما قدمه ؟

بالتأكيد أحمد حسام ميدو لاعب مارسيليا السابق تابعته جيدًا وتابعت مشواره وتألقه فهو مميز وأيضًا المصري حسني عبد ربه الذي تابعته أثناء عملي كمدرب لستراسبورغ.

- وبنظرة عامة من خلال متابعتك لتاريخ المحترفين المصريين في مختلف الدوريات.. من أكثر محترف مصري تابعته جيدًا ؟

يمككني أن أقول لكي أن المصري حسام حسن هو أسطورة كروية مصرية.

- وإذا طلبنا منك توجيه نصيحة للمصري محمد صلاح - هل تؤيد رحيله من ليفربول إلى الدوري الإسباني في حال وجود عرض أم تنصحه بالاستمرار مع الريدز؟

سأرفض توجيه نصائح له.. أراه يعرف طريقه جيدًا ولا يحتاج نصيحة فهو واحد من أفضل المهاجمين في العالم على الإطلاق.

- وهل ترى محمد صلاح قادرًا على أن يكون من بين أفضل 3 لاعبين في العالم؟

نعم إنه يستطيع فعل ذلك .. ولكني أود أن أقول له إعمل واستمر وقدم لنا الكثير.

- من هو أكثر لاعب تراه في الملاعب يشبهك كثيرًا ويذكرك بنفسك ؟

لا لم أجد لاعب يشبهني حالياً أو ذكرني بنفسي ولكني أحب كيليان مبابي.

- البعض يصف جهود الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد ب"الحظ" ماردك ورأيك فيما يقدمه مع الملكي؟

سأقول أن زين الدين زيدان كان لاعبًا عظيمًا وحالياً مدرباً عظيمًا .. مايفعله حالياً مع مدريد لم ولن ينسى بعيدًا عن الألقاب الأخرى ولكنه حقق معهم 3 نسخ متتالية من دوري أبطال أوروبا!.

- لو عدنا معك قليلاً للوراء بالنسبة لقرار أرسنال برحيل الفرنسي أرسين فينجر - هل تعتقد أنه كان قرار تاريخي خاطئ في حق مواطنك بعد النجاحات التي حققها مع الجانرز في السابق ؟

بالنسبة لمصير أرسين فينجر - هذه هي كرة القدم .. مع الوقت سيتغير كل شئ لا تعتقد أن هناك ثوابت.

- أخيراً.. هل ترى ديديه ديشامب قادراً على البقاء في الصدارة مع الديوك في السنوات المقبلة؟

نعم .. ديشامب يستحق تحقيق النجاحات المتتالية مع منتخب فرنسا.