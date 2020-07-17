رياضة | فايلر يحسم موقفه النهائي من رحيل أجايي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقفه النهائي من رحيل أجايي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل الجناح النيجيري جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رحيل جونيور أجايي عن النادي الأهلي

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة رحيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

Advertisements

من جانبه أوضحت مصادر صحفية أن فايلر يتمسك باستمرار أجايي مع الفريق كواحد من العناصر المهمة في هجوم النادي الأهلي.

وأثار جون إدوارد وكيل اللاعب حالة من الجدل الشديد حول رحيل اللاعب النيجيري جونيور أجايي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تصريحاته الأخيرة.

واستعاد أجايي مستواه مع الأهلي بعد تولي فايلر المهمة بعد فترة غياب جعلت النادي يعرضه للبيع في الشتاء الماضي ولكن الموقف تغير بعد تألق المهاجم مع المدرب السويسري.

ويجيد أجايي اللعب كرأس حربة صريح أو كجناح وكذلك تحت رأس الحربة وهو ما جعل فايلر يتمسك به ويرفض فكرة رحيله خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.