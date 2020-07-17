رياضة | عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بعد قرار استئناف المسابقة.

وأكد منصور على هامش الاجتماع المنعقد في مقر القلعة البيضاء بحضور مسئولي جروبات وصفحات الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن هذا الملف لدي الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وسيتم حسم هذا الأمر عقب انتهاء المعسكر التدريبي الحالي.

أضاف رئيس الزمالك أن رأيه الشخصي هو عدم المشاركة في الدوري، ولكن الجهاز الفني للزمالك هو من سيحسم هذا الملف.

ويخوض الفريق معسكرا تدريبيا حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا للمنافسات المقبلة.

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