رياضة | أرتيتا يكشف عن موقف أوزيل من المشاركة أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يكشف عن موقف أوزيل من المشاركة أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا، انه لم يحدد ما إذا كان مسعود أوزيل، سيتواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا السبت، في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الجمعة "لم أحدد التشكيلة بعد، لكن أوزيل يتدرب معنا".

وأكد المدرب على أهمية الفوز بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي، باعتباره بطاقة تأهل الفريق للدوري الأوروبي، مشيرا الي ان هذه المسابقة لها جزء كبير من تاريخنا خاصة في آخر 10 سنوات، إنها فرصة رائعة لحصد لقب، نحن متحمسون، سنحاول التقدم خطوة إضافية".

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وعن رأيه في إمكانية عودة الجماهير لملاعب إنجلترا "من الواضح أن الأمور تسير في بلدان مختلفة بطرق مختلفة، يجب علينا التحلي بالصبر، متعطشون لعودة الجماهير، لكن يجب توفير بيئة آمنة لجميع من يود الانضمام إلينا، رأيي أن الأمر سيكون تدريجيًا، وكلما كان أسرع كان أفضل، لكن يجب أن نتمتع بالحذر".

واستبعد أرتيتا، لاعبه أوزيل من قائمة الفريق في الفترة الأخيرة، دون تقديم مبررات واضحة، لكن اللاعب أبدى من خلال تغريدة له مؤخرًا، جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وأوضح "لا أعرف، إنه هناك منذ 4 أعوام، وهو وقت طويل بالنسبة إليه، انظر إلى النجاح الذي حققه، أظنه يشعر بالسعادة ويحاط بأفراد رائعين. أسلوب وهوية الفريق تعود إليه كما أنه قريب من المشجعين".

وتابع "هذه المسابقة لها جزء كبير من تاريخنا خاصة في آخر 10 سنوات، إنها فرصة رائعة لحصد لقب، نحن متحمسون، سنحاول التقدم خطوة إضافية".