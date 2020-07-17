رياضة | الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس عودة أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق إلى صفوف نادي الزمالك من أوروبا.

وقال منصور في تصريحاته اليوم: "ميدو تحدث معي بشكل شخصي بحضور أحمد وأمير مرتضى منصور وخالد الغندور ومحمد أبو العلا عندما كان شخص هادي، وطلب مني التواجد في نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة".

وأضاف: "ميدو قال لي بأنه سوف يحصل على إذن من فريقه في أوربا للتواجد في الزمالك لمدة ٦ أشهر ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".

وتابع: "شعور جميل من العالمي أحمد حسام ميدو، وأقول ميدو العالمي الزملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح الذي أراه العالمي الثاني الزملكاوي أيضاً".