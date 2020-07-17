رياضة | بيريز: الظروف كانت أصعب مما كنا نتصور ولكنها نهاية سعيدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيريز: الظروف كانت أصعب مما كنا نتصور ولكنها نهاية سعيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ان حصد لقب الليجا الـ 34 في تاريخ النادي، هو إنجاز كبير في ظل الظروف الصعبة بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال بيريز خلال خطابه، الذي أذيع على قناة النادي "بعودة الصراع على الليجا، ساهم ذلك في إعطاء صورة لإسبانيا بأنها قادرة على مواجهة الشدائد، وجميع الألقاب صعبة، لكن هذه الظروف كانت أصعب مما كنا نتصور".

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وتابع "فخورون ببعض اللاعبين الذين زادوا من أسطورة النادي، ويمثلون قيم شعار وقميص الفريق، لقد كان هذا أصعب دوري في أصعب الأوقات على الإطلاق، وهو لقب للتاريخ لن ننساه أبدًا، فالليجا ليس مجرد لقب آخر نفوز به، إنه رمز على كفاحنا ونضالنا ضد الشدائد، كرة القدم جزء من حياة الناس، ويمكن أن تساعد في استعادة الناس لحياتهم الطبيعية، يجب شكر من عمل لأجل عودة البطولات".

وتابع "نعيش لحظات من المواقف والتحديات غير المتوقعة، فزنا بهذا الدوري وهو فخر لنا، لكن مشاعرنا وعواطفنا مع كل الذين عانوا ويعانون من الألم الناجم من الوباء، ونريد أن نظهر تقديرنا لأولئك الذين حاربوا ويقاتلون في الخط الأمامي ضد الفيروس".

وأضاف"هذه المجموعة من اللاعبين تحتل مكانة بارزة في تاريخ نادينا وكرة القدم، مدربهم يمثل رمزًا لقيم هذا النادي، ويقود فريقنا إلى النجاح وشكرًا جزيلًا يا زيزو، فريال مدريد لا يستسلم أبدًا، ويواجه الصعوبات مع شغف الفوز، وهو دوري تحقق في ملعب يحمل اسم شخص غير تاريخ نادينا مثل ألفريدو دي ستيفانو، أشكر الجماهير لعدم حضورهم للاحتفال في ساحة سيبيليس، وكانوا مثالًا للجميع"