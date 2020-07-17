رياضة | رئيس الزمالك يعرض رسالة تهديد «أبوسنيدة»

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعرض رسالة من الضابط القطري أبو سنيدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي اليوم الجمعة بحضور مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام أحد أعضاء الجروبات بقراءة الرسالة على الملأ، حيث تضمنت تهديدًا واضحًا وصريحًا لرئيس نادي الزمالك، وبعض الألفاظ الخارجة ضد شخص منصور.

كما حملت الرسالة االمسيئة جملة: "إحنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك".

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: لا تنجرفوا وراء الشائعات والمهاترات

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض خلال اجتماع اليوم الجمعة بأعضاء القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لأعضاء نادي الزمالك: "أبو سنيدة قام بإرسال رسالة على هاتفي قائلا الحمدلله الفتنة اشتعلت، ومن هنا أقول للخطيب لن أسمح بعمل الفتنة في مصر، وأقول لجماهير نادي الزمالك المحترمين لا تنجرفوا خلف هذه المهاترات" .

وتابع: "نحن نعلم دورنا جيداً نحو مصر، لذلك نحن ندعم بلدنا في حربها ضد الإرهاب ونساند بلدنا في جميع الملفات الهامة".