رياضة | ليفربول يسعى لخطف صفقة نابولي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يسعى لخطف صفقة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي بطل البريميرليج في الموسم الحالي يرغب في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم هجوم ليل الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارموقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي فإن بطل البريميرليج قد يوقف إنتقال النجم النيجيري المتوقع إلى صفوف نابولي الإيطالي.

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وأكد الموقع الإيطالي أن بعض التقارير الصحفية أشارت في الأيام الماضية إلى إستعداد نابولي لدفع مبلغ 81 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم النيجيري.

وأوضح الموقع الإيطالي أن أوسيمين البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر من أفضل المهاجمين الشباب في أوروبا بعد أن قدم آداءًا رائعًا في موسمه الأول مع ليل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن النجم النيجيري تمكن من تسجيل 18 هدفا وصنع6 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة خاضها في الموسم الحالي.