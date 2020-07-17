رياضة | كلوب: صلاح تفوق على الجميع في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب: صلاح تفوق على الجميع في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن محمد صلاح حقق مسيرة استثنائية خلال السنوات الثلاث الماضية، وانه لا يعلم إن كان هناك آخرون حققوا أرقامًا تقارب لاعبه المصري.

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أرقام محمد صلاح غير عادية، هي حقًا كذلك، إنه لشيء استثنائي للغاية، لكن إذا فكرنا في الأهداف التي سجلناها عندما قام بالركض أو أمور كهذه عندما يفتح فجوة في دفاعات المنافس لذا يمكن أن أقول لك إنه قد يكون ساهم في 150 هدفًا فإذا نظرنا بقرب أكثر على هذا الأمر، سوف ترى كم هو شيء مذهل، إنه لأمر مذهل للغاية، وما هو مذهل أيضًا أنه لعب 150 مباراة لنا في 3 سنوات، وهذا كثير حقًا".

وتابع: "في كرة القدم ما فعله صلاح يعتبر حقًا شيئًا مميزًا للغاية، أنا لا أعلم كم لاعب في العالم استطاع أن يصل إلى هذا الرقم، فلا يمكن أن يكون هناك الكثير مثله؛ لأن هذا استثنائي للغاية، أحرز 94 هدفًا لكنه ساهم في الكثير من الأهداف الأخرى، إضافة إلى صناعة الأهداف".

وأضاف: "التعاقد مع محمد صلاح كان أمرًا كبيرًا بالنسبة للنادي، قائلًا: "لقد كانت عملية مربحة للجميع عندما انضم لنا محمد صلاح، لقد كان أمرًا عبقريًا، وشيئًا جيدًا للغاية بالنسبة له؛ لأننا نناسبه للغاية وطريقة لعبنا تساعده".