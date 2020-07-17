شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعرض رسالة تهديد «أبوسنيدة» على مسؤولي الصفحات الزملكاوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعرض رسالة من الضابط القطري أبوسنيدة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي اليوم الجمعة، بحضور مسؤولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام أحد أعضاء الجروبات بقراءة الرسالة على الملأ، حيث تضمنت تهديدًا واضحًا وصريحًا لرئيس نادي الزمالك، وبعض الألفاظ الخارجة ضد شخص منصور.
كما حملت الرسالة االمسيئة جملة: «إحنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك».
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