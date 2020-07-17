شكرا لقرائتكم خبر عن بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة.. الأهلي يستأنف تدريباته غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الخامسة والنصف مساء غد السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني السويسري، رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة، في إطار الجدول البدني والفني الموضوع لهم خلال فترة الإعداد الحالية.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش.