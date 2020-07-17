شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين «بارتوميو» و«سيتين» لتحديد مصير المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اجتماع يجمع بين جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مع كيكي سيتين، المدير الفني للفريق لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن رئيس النادي الكتالوني يجتمع مع سيتين لمناقشة مستقبل المدير الفني مع الفريق الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن بارتوميو يجس نبض سيتين فيما يتعلق بمسألة بقاءه مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة في مباريات الفريق المتبقية في دوري الأبطال إذا اجتاز عقبة نابولي الإيطالي في دور الـ ١٦.

وعن فكرة إجراء انتخابات مبكرة في برشلونة، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو يرفض بشكل تام تقديم الانتخابات الخاصة بالنادي في هذا الصيف، ولكنه مُصر على أن تكون في موعدها الصيف المقبل عام ٢٠٢١ كما هو مقرر لها.

يأتي ذلك بعد أن خسر برشلونة لقب الدوري الذي احتفظ به لعامين متتاليين بعد الخسارة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف على كامب نو، وفوز ريال مدريد على فياريال ومن ثم التتويج بلقب الدوري.

جدير بالذكر أيضاً أن برشلونة سيواجه نظيره نابولي في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل في نابولي بهدف لمثله في فبراير الماضي.

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