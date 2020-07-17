شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ما زلت رافضا لعودة الدوري وانتظروا الزمالك بطلا لأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه مازال رافض استئناف بطولة الدورى، بعد جائحة انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى إنه منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول الملف بالكامل، ليبدى رأيه سواء بالمشاركة أو عدمها، بعد معسكر الفريق المقام حاليًا فى الإسكندرية، قائلاً: "ملف لعب الدوري بالكامل عند المدير الفني كارتيرون وبعد المعسكر هيقول رايه ورأيه فوق دماغنا هنفذه".

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، إنه على يقين بتتويج الزمالك بلقب دورى أبطال أفريقيا للعام الحالى، لافتًا إلى إن فريقه يستطيع حصد البطولة.

تابع مرتضى منصور حديثه قائلاً: "مش وقت خناق مع جمهور الاهلي ومن أساء لنا الله يسامحه بناخد حقنا بالقانون".

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أشار رئيس القلعة البيضاء إلى إن هناك 5 أو 6 ملفات سيتم تأجيل الحديث عنهم لأول يوم أربعاء فى بادية شهر أغسطس المقبل، كما حدد يوم الجمعة بعد عيد الأضحي المبارك موعدا للاجتماع المقبل مع "جروبات" السوشيال ميديا.

وأعلن رئيس نادى الزمالك عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللى أنا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع غدًا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملاً، وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.