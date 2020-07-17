شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب مسئولي جروبات وصفحات الزملكاوية بدعم الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الحاضرين من مسئولي جروبات وصفحات الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالوقوف داخل صالة محمد حسن حلمي من أجل ترديد النشيد الوطني المصري.

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جاء طلب منصور كموقف واضح وصريح لدعم الدولة المصرية في الحروب التي تخوضها ضد الإرهاب داخل مصر وخارجها.

واجتمع مرتضى منصور مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بمقر النادي، من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي.