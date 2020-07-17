مرتضى منصور يطالب مسئولي جروبات وصفحات الزملكاوية بدعم الدولة

شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب مسئولي جروبات وصفحات الزملكاوية بدعم الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الحاضرين من مسئولي جروبات وصفحات الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالوقوف داخل صالة محمد حسن حلمي من أجل ترديد النشيد الوطني المصري.
جاء طلب منصور كموقف واضح وصريح لدعم الدولة المصرية في الحروب التي تخوضها ضد الإرهاب داخل مصر وخارجها.
واجتمع مرتضى منصور مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بمقر النادي، من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي.
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