شكرا لقرائتكم سيف داوود: الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات لضمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيف داوود نجم المصري البورسعيدي ومنتخبنا الوطني السابق أن الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات لضمه خلال فترة تألقه بالدوري المصري، وقال سيف داوود في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" بعد تألقي في الدوري المصري، دخل الأهلي في مفاوضات لضمي عن طريق ثابت البطل مدير الكرة للنادي الأحمر في وقتها بتوصية من الألماني تسوبيل الذي طلب ضمي بعد اعجابه بقدراتي..كما دخل الزمالك في مفاوضات لضمي بعد أن نلت اعجاب رود كرول المدير الفني للزمالك في وقتها.

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وتابع سيف داوود أن محمود الخطيب رئيس الأهلي هو بمثابة المثل الأعلى له على مستوى كرة القدم، كاشفاً أن الخطيب تحدث معه في أكثر من مناسبة بعد ظهوره مع الفريق الأول وأكد له أن لاعب كبير وسيكون له شأن في المستطيل الأخضر.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.