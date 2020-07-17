شكرا لقرائتكم الأهلي يخاطب كاف لتحديد موعد أبطال افريقيا لحسم موقف رمضان صبحي من المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو النادي الأهلي الاتحاد الافريقي الكاف لتحديد موعد نهائيات دوري أبطال افريقيا بالتحديد، لمعرفة موقف رمضان صبحي نجم هجوم الفريق والذي تنتهي اعارته للفريق الأحمر يوم 3 أكتوبر المقبل، وهو موعد غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا، حيث من المفترض أن ينضم رمضان لناديه الإنجليزي مطلع شهر أكتوبر لتحديد مستقبله، وحدد الاتحاد الافريقي نهاية شهر سبتمبر موعداً لاقامة نهائيات دوري أبطال افريقيا في الكاميرون إلا أن الأخيرة اعتذرت عن استضافتها في الأيام الأخيرة ليعود الموضوع لنقطة الصفر.

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وتبذل إدارة النادى الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وأكدت مسئولو الأهلي أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.

وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.