شكرا لقرائتكم كلوب يطلب التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أبدى تأييده للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ليفربول اتفق مع لاعب خط الوسط الإسباني على العديد من البنود الشخصية.

وأضافت أن الصفقة تتوقف على توصل ليفربول إلى اتفاق مع بايرن ميونخ حول المقابل المادي لانتقال اللاعب البالغ من العمر"29 عاما"، حيث يستمر عقده الحالي مع بايرن حتى عام 2021 .

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وتواتر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة بشأن رغبة ليفربول في ضم تياغو، لكن كانت هناك أيضا تقارير متناقضة بشأن هذا الأمر في الصحف الإنجليزية.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، قبل أسبوعين، إنه يرجح أن تياغو يرغب في خوض تجربة جديدة خلال مسيرته الاحترافية.

وأبدى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ أمله في استمرار الإسباني تياغو مع بايرن، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ عام 2013.