شكرا لقرائتكم بريطانيا تعتمد خطة عودة الجماهير إلى المنافسات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أن الجماهير يمكن أن تعود للمنافسات الرياضية بداية من أول أكتوبر مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وذلك ضمن خطة تجريبية تبدأ في وقت لاحق هذا الشهر.

وستكون البداية في منافسات السنوكر وسباقات الخيول والكريكيت في أواخر يوليو حتى مطلع أغسطس على سبيل التجربة لتطبيق الإرشادات الحكومية الجديدة تمهيدا لعودة النشاط الرياضي بشكل طبيعي.

وعادت الرياضات المهمة في بريطانيا بدون جماهير الشهر الماضي بعد التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

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وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، إنه إذا ما أثبتت التجربة عدم وجود أي مخاطر صحية فإنه سيسمح بعودة الجماهير بأعداد محدودة بداية من أول أكتوبر المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم اختيار المناسبات بعناية لتمثيل مجموعة من الألعاب وفي أماكن مغلقة ومفتوحة.

وقال وزير الرياضة نايغل هادلستون: خلال أشهر شعر الملايين منا بالفراغ لعدم التمكن من حضور مباراة أو دعم الفرق في الرياضات المهمة، لذا أنا سعيد بأننا نمضي الآن في خطة تساعد في إعادة فتح أبواب الملاعب للجماهير.

وتابع: أقر بأنه ليست كل الألعاب أو الفرق تحقق إيرادات هائلة لذا تعتمد في الغالب على الجماهير المخلصة التي تمثل شريان الحياة لمواصلة الأرباح.