شكرا لقرائتكم رئيس ريال مدريد يمدح تألق بنزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، المديح للاعبي ناديه والمدرب زين الدين زيدان بعد حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، وقال إن التتويج بعد التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا سيظل في الذاكرة إلى الأبد.

وكان ريال يتأخر بنقطتين عن برشلونة عندما توقف الموسم في مارس، لكن بعد استئناف النشاط في يونيو قدم أداء مذهلا وحسم اللقب بالفوز 2-1 على فياريال الخميس.

وأبلغ بيريز شبكة "موفيستار" الإسبانية: أردنا الفوز بالدوري وهذا ما فعلناه، الكل قدم أداء هائلا خاصة كريم بنزيمة، إلى جانب تيبو كورتوا وكاسيميرو بينما كان سيرجيو راموس أكثر من مجرد قائد.

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وأضاف: الجميع ساهم في خلق روح مذهلة بينما كان زيدان المخطط للفوز باللقب. نحن سعداء للغاية.

وأشار بيريز إلى أن اللاعبين استحقوا الإشادة بعد رد فعلهم تجاه توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا والعودة بعد قضاء شهرين في منازلهم للفوز في جميع مبارياتهم العشر منذ استئناف الموسم.

وقال: العزل كان مهما وتدربنا بقوة خلال هذه الفترة وعدنا بحماس للفوز باللقب، الكل شاهد مدى قوتنا. ما فعله الفريق سيُكتب في تاريخ ريال مدريد.