«مش هضحي بلاعيبتي».. مرتضى منصور يعلن عدم استكمال بطولة الدوري

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، تمسكه بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء ذلك خلال اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء ومسئولي صفحات القلعة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة.

وقال منصور: ”لن ألعب بطولة الدوري وأضحي بلاعبي الفريق وأعرضهم للإصابة بفيروس كورونا“، بحسب ما نقل موقع "إرم نيوز".

Advertisements

وفي منتصف مارس الماضي، قرر اتحاد الكرة المصري وقف مباريات بطولة الدوري المتتاز بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، قبل أن تقرر اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عودته يوم 6 أغسطس المقبل.

وخلال اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية على السوشيال ميديا، تحدث مرتضى منصور عن بعض الأمر، منها ملف نادي القرن وستاد الزمالك.

اقرأ ايضاً| مرتضى منصور يتحدث عن «ستاد الزمالك ونادي القرن ولافتات حسن شحاتة وفيديو الخطيب»